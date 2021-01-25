衛福部桃園醫院爆發群聚感染，精神科醫師蘇偉碩先前就建議疫情指揮官陳時中，應考慮下令鎖國一週。如今影響持續擴大，昨（24）日更緊急下令5000人強制居家隔離，加上南非與美國又有境外移入病例。對此，蘇偉碩再次諫言，喊話總統蔡英文「該下令鎖國了」。

衛福部桃園醫院疫情出現轉變，蘇偉碩今在臉書表示，昨天出現兩位感染源不明的確診者，中央流行疫情指揮中心下令擴大部立桃園醫院相關人員進行居家隔離，並在期滿或出現疑似症狀時，接受採檢。

由於部桃群聚感染持續擴大，疫情中心擴大防疫措施。（示意圖／本報系資料照）

由於此次匡列人數眾多，並非指揮中心能夠全盤掌握，蘇偉碩呼籲大家協助轉發緊急通知，讓在1月6日開始曾去過衛福部桃園醫院住院或陪伴的民眾及同住家屬，趕緊和1922聯絡，並進行居家隔離。如果已超過14天，除了再保持7天的自主健康管理外，也要趕緊回想紀錄自己這段時間的足跡，通報給1922紀錄，並聽候通知進行隔離及採檢。

蘇偉碩也提醒，所有服務都是免費的，不要聽信電話自稱是政府或防疫人員要求轉帳或操作自動提款機（ATM），有疑問時，先掛斷電話，詢問165反詐騙專線。

雖然蔡總統和指揮官陳時中看不到蘇偉碩PO文，但他仍呼籲，昨3例境外移入都是來自南非和美國，這兩地都是變種病毒肆虐的地方，而台灣的防疫體系已證明無法嚴守變種病毒入侵醫療體系和社區，因此蔡總統應下令啟動國安機制，協助指揮中心防疫，並即刻宣布鎖國。同時，蘇偉碩也在蔡英文和行政院蘇貞昌院長的臉書，留言建議鎖國。

(中時新聞網)