曾演過《說出你的願望》、《學校2017》等劇的26歲韓國女星宋柔靜（又譯宋侑庭，송유정），驚傳23日輕生身亡，今(25日) 下午將出殯，墓地會設在首爾追慕公園，經紀公司Sublime Artist Agency隨後也證實死訊。

據韓媒報導，宋柔靜23日驚傳輕生，得年26歲，有相關人士稱，她做出極端選擇結束生命，確切死因仍待調查，而她今天下午將會在親友陪同下出殯，因為疫情的關係，儀式會低調進行。而她的IG最後一則貼文，停留在去年12月30日，照片中她露出甜美笑容，如今美麗倩影只能追憶。

宋柔靜曾演過《學校2017》。(圖／翻攝自IG)

宋柔靜以廣告模特兒身分出道，因為亮麗外型，受到不少廣告廠商青睞，2013年以戲劇《黃金彩虹》開啟戲劇路，之後演出過《說出你的願望》、《學校2017》和網劇《致我的名字》，也曾拍過iKON《GOODBYE ROAD》、NIve《how do i》的MV。

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