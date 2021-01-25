台南市警察局永康分局偵查隊日前執行網路巡邏時，發現知名社群網站上，有網友號召舉辦「多P性愛雜交派對」，因此積極蒐集相關事證，報請檢察官聲請搜索票後，於23日晚間部署警力進入轄內汽車旅館搜索，並查獲14名男女從事性行為，其中主嫌黃男（34歲）、黃嫌女友及工作人員彭男訊後依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據悉，黃姓主嫌日前透過知名社群網站，打著「氣質少婦」、「長腿女OL」及「神似某知名女優」等，公開招攬男客性交易，23日晚間共吸引8男3女參加，其中男客需繳交費用，而負責性交易的女子則從中獲利，警方並於現場查扣數枚保險套、情趣用品及現金1萬8000元。

警方也查扣保險套、情趣用品等物品。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

警方也查扣保險套、情趣用品等物品。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市永康警分局近日透過追蹤網路社群網站，破獲一起多P性愛趴，並將主嫌黃男等3人移送南檢偵辦。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市永康警分局近日透過追蹤網路社群網站，破獲一起多P性愛趴，並將主嫌黃男等3人移送南檢偵辦。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

據了解，警方當晚共查獲14名男女共聚一室，其中11名男女全身赤裸從事性行為。訊後，主嫌黃男（34歲）、黃嫌女友及工作人員彭男依妨害風化罪嫌移送南檢偵辦，其餘參加性愛派對之8男3女，則依社會秩序維護法裁罰。

永康警分局呼籲，多P性愛雜交行為易成愛滋病等性病傳播媒介，尤其目前正值新冠肺炎防疫期間，更有群聚風險，因此警方會積極查緝，請民眾勿以身試法。永康警分局也提醒，疫情期間，民眾應避免出入人潮眾多、空氣不流通的公共場所，並佩戴口罩、勤洗手，共同抗疫。

(中時 )