受到桃園疫情擴大影響，高雄小港醫院等相關醫院25日起加強門禁管制，造成一大早醫院大門口前要看病、領藥的民眾大排長龍，有些民眾抱怨說，有預先登記電腦掛號的，卻不得其門而入，且分流措施不夠便民，建議院方改善。

院方則表示，為避免受到疫情波及，還是慎重為宜，且看診的民眾須持有預約單才准予優先進入，請民眾體諒。

(工商 )