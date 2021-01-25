小港醫院門禁管制 門口現排隊人龍 民怨：有先掛號卻不能進去 13:062021/01/25 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小港醫院門禁管制 門口現排隊人龍 民怨：有先掛號卻不能進去 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到桃園疫情擴大影響，高雄小港醫院等相關醫院25日起加強門禁管制，造成一大早醫院大門口前要看病、領藥的民眾大排長龍，有些民眾抱怨說，有預先登記電腦掛號的，卻不得其門而入，且分流措施不夠便民，建議院方改善。 院方則表示，為避免受到疫情波及，還是慎重為宜，且看診的民眾須持有預約單才准予優先進入，請民眾體諒。 桃園緊急擴大居家隔離5000人 28人一度失聯找不到 指揮中心下重手處理案889危機 急診醫揭最可怕下場 (工商 ) #桃園 #疫情 #小港醫院 #醫院 #掛號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 辦年貨顧防疫 三鳳中街沒試吃 04:102021/01/25 地方新聞 桃醫疫情擴大 鴻海桃園跨地區員工 調整為在地廠區上班 12:322021/01/25 財經 桃醫疫情擴大 賴清德提4點籲國人支持 12:482021/01/25 生活 桃園361關懷據點 今起暫停開放 04:102021/01/25 地方新聞 疫情肆虐下舉行大選 葡萄牙總統德索沙順利連任 13:092021/01/25 國際 醫院門把驗出新冠陽性 院方：14人摸過是陰性 12:032021/01/25 兩岸 疫情升溫 宏達電、鴻海接力啟動員工居家上班 10:322021/01/25 財經 南市今起進醫院先刷健保卡 即時線上協調指揮中心啟動監測 13:352021/01/25 生活 觀念平台－極端不確定性疫情的風險和因應對策 04:102021/01/25 專題周報 桃醫擴大匡列5千人 網曝免隔離驚險原因：捏了把冷汗 13:512021/01/25 生活 桃醫全院列紅區 隔離暴增至5000人 04:102021/01/25 焦點要聞 生活熱門新聞 本周寒流恐報到 連凍3天變天時間出爐 - 生活 案889、890足跡曝光 兩度到大湳巿場 全聯購物 - 生活 龍安派出所女警桃醫值勤發燒嘔吐 10人居家隔離 - 生活 突被通知隔離 桃市民怒喊全被楊志良料中：這就是新年禮物？ - 生活 指揮中心下重手處理案889危機 急診醫揭最可怕下場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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