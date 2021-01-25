國際貨幣基金（IMF）今晚表示，伊拉克已向國際貨幣基金申請緊急援助，雙方正在進行會談。

伊拉克財政部長阿拉威（Ali Allawi）稍早告訴彭博（Bloomberg News），伊拉克正在和國際貨幣基金討論60億美元貸款方案。

國際貨幣基金代表在電郵聲明中說：「伊拉克當局已根據快速融資工具（Rapid Financing Instrument, RFI）向國際貨幣基金申請緊急援助，伊拉克並表明也想申請長期協議的意願，以支援其計畫中的經濟改革。」

「針對伊拉克當局緊急援助要求的討論正在進行當中。」

國際貨幣基金的「快速融資工具」提供快速金融援助，所有面臨國際收支緊急需求的會員國都可申請。

國際貨幣基金網站指出，根據快速融資工具提供的金融援助無須完整計畫或評估即可提供。

阿拉威今天表示，伊拉克或會透過與政府改革相關的其他計畫，要求額外的40億美元低成本貸款。

(中央社)