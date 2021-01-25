家登(3680)目前包括EUV(極紫外光微影)、DUV(深紫外光微影)、晶圓載具需求皆續強，第一季訂單能見度佳，公司持續樂觀看待2021年整體營運。

家登2020年營收25.04億元，年增5.45%，創歷年新高。今年隨著台積電等半導體大廠持續擴產，對EUV(極紫外光微影)需求續強。法人預期，今年家登EUV光罩盒出貨量有望較去年倍增，全年營收可望續創新高，本業獲利亦將同創新高。

家登精密為全球高階光罩傳載解決方案的領導廠商，目前光罩及晶圓載具品、機台設備占整體營收比重達約7~8成，汽車事業約占2~3成。

全球半導體廠持續發展先進製程，除了台積電，目前Intel、三星也積極布建EUV產能，加上SK海力士等記憶體大廠預計相繼導入EUV，均將帶動未來EUV的需求。家登為EUV光罩盒主要供應商之一，法人預期今年EUV光罩盒出貨量將較去年倍數成長。

展望後市，美、台、韓半導體大廠在先進製程發展同步加速，各大廠資本支出不斷上修，據EUV(極紫外光微影)獨家供應商ASML官方說法，ASML EUV曝光機出機於2020年底已達成100台里程碑，2021年出機數至少達40台，市場看好將帶旺相關設備、耗材供應鏈。

家登表示，旗下樹谷廠的產能皆已到位，2021年可提供的產能超越2020年，足以滿足全球客戶不斷上升的EUV POD需求，DUV的供貨亦無虞；另外，2021年中國大陸8吋廠光罩及晶圓載具需求強勁，目前中國半導體客戶訂單能見度直透第二季，對2021年整體營運持樂觀看法。

(時報資訊)