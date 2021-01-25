英國國會一成員團體周一發表聲明，認為英國央行應該停止購買那些會加速全球暖化的企業的債券。英國央行為支援疫情受創經濟，去年加倍購買企業債，來到200億英鎊(約270億美元)。

議會負責環境稽核的委員會表示，購買能源公司的債券將加速氣候暖化，委員會主席Dunne在寫給央行行長的信中表示，央行的企業債購買計畫應該一致於巴黎氣候協定。英國將在九月舉行全球COP26氣候峰會，Dunne認為央行應該做好模範。

行長貝利(Bailey)曾表示，新冠疫情一旦結束，央行將在七月評估所持有的企業債，但也表示，央行在經濟急難時對廣泛企業提供支援，是正確的。

據外界評估，央行持有債券有19%為電力公司，6%為天然氣公司，3%為其他能源公司，11%為工業和運輸業務公司，通常也是能源密集公司。

貝利曾指出，例如保險業等金融機構需要更加注意環境風險，將在六月對其業務進行綠色「壓力測試」。

(時報資訊)