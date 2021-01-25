大陸當紅男星華晨宇本月22日突然宣布當爸，跟傳了多年緋聞的女星張碧晨秘生一女，因擔心公開消息後打擾孩子的平靜生活，因此直到被報導才承認，此事引爆外界議論，許多粉絲紛紛表示震驚並傷心，而不只大陸境內如此，日網瘋傳一組照片，有疑似居住在日本的華晨宇鐵粉傷心崩潰，在門上留了字條給鄰居，內容讓鄰居看了嚇壞。

華晨宇認秘生女事件，起因於他與張碧晨為了幫孩子報戶口，消息被走漏，事後他po文認了此事「是的，我們是有一個孩子」，發文不到一分鐘微博就當機，事後張碧晨也發文，補完秘戀生女的時間點與過程，透露得知懷孕時慌到跟男方提分手，之後悄悄生下孩子，直到女兒1歲多，才自覺剝奪孩子跟孩子爸的權利，而跟華晨宇再度聯繫並吐露實情，兩人最終決定以「無婚姻關係」，共同撫養女兒長大。

有日本網友貼出隔壁鄰居的崩潰字條，直呼好可怕。(取材自推特)

華晨宇跟張碧晨雙雙發聲後，網路上一片哀嚎聲，「災情」甚至傳到了日本，同 天，有名日本網友在推特貼出兩張照片，表示隔壁鄰居貼在大門外側的字條，上面寫著：「我是601號的住戶，我喜歡的歌手今天爆出有小孩的新聞，因此今晚我的情緒恐怕會非常不穩定，如果聽到悲鳴哀號的話，請別驚訝，以啤酒表示我的歉意吧，如果不夠，我還有伏特加」，而照片中，大門底下擺了4罐一排的啤酒。

這名網友一開始以為秘生子的應該是某南韓偶像，因此驚慌po文：「等等，隔壁的鄰居(應該是韓國女生)也太可怕了吧！」，此圖文立刻引發了熱議，底下的留言區則推敲後表示，如果這字條出現時間是當晚(1/22)的話，「鄰居應該是大陸人吧？」、「說實話還不能確定是哪國人，但歌手應該是指華晨宇」，而該圖文被各大社群平台瘋傳，許多追星族心有戚戚焉，認為這名女孩說出粉絲的心聲，「如果爆出的是我的偶像，我應該也會這樣崩潰」，而因為迴響太熱烈，原po已將帳號轉為私人帳號。

(中時新聞網)