現在國中小都有提供營養午餐，不過有縣市每天食材成本只有16.5元，相當於2瓶養樂多的價錢，品質堪憂。全國家長會長聯盟今天要求，家長繳的費用應百分百用於食材原料上，而且要訂定營養午餐專法，統一標準與保障食安。

全國家長會長聯盟今召開「兩瓶養樂多買國產豬？誰來守護孩子的安全健康？」記者會，理事長潘品睿表示，部分縣市營養午餐因為經費不足，導致學生常常吃不到一塊完整的肉，要吃到像北部一樣的新鮮雞腿肉等是更是奢侈的事。

全國家長會長聯盟副理事王瀚陽舉嘉義縣為例，每月家長繳納700元，換算成每餐費用32元左右，而因為當地有在地農產與聯合採購的因素，食材成本在65％至70％約當16、17元，即使加上三章一Q獎勵提高為6元的情況下，食材成本仍然偏低許多。

食品安全顧問孫文昌說，現在國中小營養午餐，台北、新北及桃園辦得比較好，中南部一些縣市宣布營養午餐免費後，拖垮財政，進一步要求營養午餐不能漲價，導致食材供應商或團膳業者卻步。現在許多縣市營養午餐招標，不是廠商送禮給學校，而是校長要送禮物給廠商拜託他們來投標。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，現在同樣的人力、同樣的價錢，學校午餐品質仍大不同。因此她建議政府設立一個平台，讓營養午餐的食材及各項費用公開透明，以保障學生吃得健康。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務說，近來各項物價上漲，面對日趨嚴峻的困境，除了招標不易，食材供應更是讓外界擔心。他建議應由縣市政府、學校、家長代表及供應商共同討論出適切的費用與採購方式。

教育部回應，正在蒐集各界意見，研擬「學生午餐及飲食教育條例」草案，將辦理學生午餐及食育相關事宜法制化，整合連結中央、地方主管機關及各目的事業主管機關，充分規畫及分工，提供學生健康營養安全衛生之午餐，培養學生健康之飲食知識及飲食文化。

(中時 )