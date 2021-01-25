遠東航空董事長張綱維被控掏空公司36億元等罪遭起訴，台北地院裁定自去年12月30日起羈押2個月。張再度聲請具保停押，希望能以6000萬元現金、2000萬元人保共8000萬元交保，法官今（25日）提張開庭調查，近期將做出裁定。

張綱維遭起訴後，法院認為他有逃亡之虞，且有脫產事實，裁定羈押。第一次羈押期屆滿前，法官考量張母病情、遠航財產需要張善後、張對於起訴證據的證據能力都不爭執且部分認罪，裁定8000萬元現金、2000萬元人保共1億元交保，但張只籌到3500萬元現金，因此裁定延押2個月。

張綱維再度聲請具保停押，表示已湊足6000萬元現金及2000萬元人保，張的律師劉煌基今開庭表示，北院民事執行處2月10日將赴遠航強制執行，公司已無員工，動產急需張去處理，否則會被視為廢棄物；張自去年4月2日羈押迄今10個月，都盡力配合債權銀行及行政執行署辦理清償，拍賣完成已償還的金額約10億，張交保後也會積極處理，並配合所有強制執行措施。

張綱維則說，母親身體狀況越來越糟，暴瘦20公斤還經常昏倒，急需他去照顧。因遠航牽涉司法，沒人願意幫他處理公司事務，他如果不出去真的無能為力，現在完全沒法了解遠航的情況有多糟，飛機1年多沒維護，可能都快爛了，他一直借錢最多就只能借到6000萬元。

檢察官表示，張綱維嫌疑重大，涉犯重罪，有逃亡之虞，羈押後的時空環境沒有重大變更，且犯罪所得甚多，仍有羈押必要。

張綱維最後說，他真的莫可奈何，本案沒有任何被害人，被害的只有他自己，只是會計作帳方鉽檢察官不認同，遠航本是淨值負100多億的公司，怎麼有錢讓他掏空？那也是他個人注人的資金，他承認對會計、財務不熟，但做帳都經會計師認可，他不知對或錯，但絕非有意掏空。

張綱維還說，兩岸關係不好的這5年，遠航虧損非常嚴重，加上疫情才會周轉不靈，他沒有動機、也沒有必要掏空自己，不然就不會用自己、母親及其他同為他獨資的公司作保，沒有人用這種方法掏空公司的。庭末，法官諭知候核辦。

(中時 )