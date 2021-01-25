小時候過年最期待收到的"旺旺大禮包"！

“再看，再看我就把你喝掉！”

“你旺，我旺，大家旺！”

這些充滿歡樂的童年回憶，將在旺旺移動博物館裡重新演繹,陪伴大家迎接牛氣旺天的新年的到來！

新春就要送出紅紅火火的祝福，祈求諸事旺旺的好運。但你知道旺旺名稱的由來嗎？知道旺旺大禮包送旺送到心坎裡的故事嗎？知道旺旺有多少種產品嗎？有沒有注意過俏皮的旺仔有顆口中之心？這顆心代表著有心、用心、道德心，旺旺期許讓每位消費者都能夠吃到安心放心的產品。從小吃到大的旺旺仙貝，背後有一段創始人年輕時不斷寫信，用耐心和毅力打動忘年之交結緣的感人故事。曾經有一架彩繪旺仔牛奶的小飛機，載著一群滿懷熱情的旺旺青年，開疆拓土出外打拼。這些故事，都在旺旺移動博物館裡等待著你去揮舞與發現，陪伴、溫暖你的春節。

旺旺移動博物館 一同旺起來。(圖/旺旺中時文化傳媒(北京)有限公司提供)

經過因疫情而跌宕起伏的一年，新春和家人朋友們有緣相聚，在旺旺移動博物館四大展區裡一起集旺氣！緣聚歷史區：琅琅上口充滿聲音情境的廣告，勾起兒時滿懷期待的回憶，一起精神旺旺；旺氣互動區：感受旺仔饅頭池裡的福旺圓滿，許下新年的願望；旺運拍照區：試試你的運氣，抽個牛運旺旺簽；旺運市集區：小朋友愛吃的雪餅、QQ糖、過年旺旺大禮包、好好捏零食、出行必備旺仔口罩….好吃好玩好買的旺旺都在旺旺移動博物館,逛新春市集，讓春節驚喜連綿，牛年旺上加旺,一同旺起來！

旺旺移動博物館 “一同旺起來”

展覽時間：2021/1/15-2/28

展覽地點：重慶來福士1F（重慶市渝中區朝天門接聖街8號）

旺旺移動博物館 一同旺起來。(圖/旺旺中時文化傳媒(北京)有限公司提供)

旺旺移動博物館 一同旺起來。(圖/旺旺中時文化傳媒(北京)有限公司提供)

旺旺移動博物館 一同旺起來。(圖/旺旺中時文化傳媒(北京)有限公司提供)

(中時新聞網)