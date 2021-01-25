今年寒假，教育部結合故宮博物院及文化部聯合舉辦以「防疫不停學 探索ING」為主軸的「Muse 大玩家」系列活動，提供博物館及圖書館規畫的豐富館藏資源及體驗展演活動，讓民眾在做好防疫措施的同時，仍可參觀博物館。

教育部、文化部所屬館所及國立故宮博物院於寒假期間推出多元的學習活動，計有超128場次的講座、135場次的研習、171場次營隊及1,114場次的展演。

為引導民眾發現各館所的寶藏，教育部建置「Muse 大玩家」網站，並透過[email protected]及Facebook（臉書）傳送各類精彩的展演相關資訊，以及推出集章活動，凡持活動集點卡參訪各館所並集滿3點，即可擇任意一館所兌換宣導品，歡迎民眾踴躍參與。

以國立社教機構為例，海洋科技博物館辦理「海洋嘉年華—趣味海洋生物」特展，帶領大家了解海洋生態系；台灣科學教育館透過「在萬物相聯中對話—民生公共物聯網」特展，展示如何透過感測器提早預知雨量、預知空氣品質、發佈地震警訊；自然科學博物館舉辦「時空探秘：滅絕、新生與未來幻境」特展，以劇場式虛實融合光影展演空間與沉浸式多層互動體驗設計。

至於國立文化機構，台灣博物館舉辦「鯨驗值－鯨骨解密特展」，藉由關鍵事件的回溯，探尋台灣鯨豚保育觀念的推動、爭議事件的反思；台臺灣史前文化博物館的「卑南遺址搶救考古四十週年」特展，透過文獻檔案資料、新聞攝影報導，片段還原當時遺址上流動的身影與捲動的利害關係。

國立故宮博物院北院院區推出「權力的形狀—南薰殿帝后像」特展，精選原藏於南薰殿的歷代帝后像，希望突顯不同時代的畫家如何在畫面上，透過容顏、姿態、服飾、座具、屏風、圖案等種種安排，展現帝后的威儀；南院院區藉由「樹—從信仰到抒情」特展，透過五個展區，說明「樹」作為古代中國及亞洲地區藝術表現的重要題材。

(中時 )