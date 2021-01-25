蘇州永鼎醫院發佈通告。（截自微博）

醫院的門把測出新冠病毒陽性反應！大陸蘇州永鼎醫院24日發佈通告，該院在針對發熱（發燒）門診進行例行環境監測時，在一個門把上發現新冠病毒核酸檢測陽性樣本。不過，院方表示共14名醫護、工作人員摸過該門把，檢測皆為陰性。對於「門把陽性、醫護陰性」的檢測結果，引發大陸民眾熱烈討論。

綜合大陸媒體報導，蘇州永鼎醫院位於吳江區，系上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院吳江分院。該院24日發佈通告：「我院在對發熱門診開展例行環境監測中，在一門把手上發現一份新冠病毒核酸檢測陽性樣本。根據防控要求，我院從即日起停診，並對相關人員開展追蹤排查和流行病學調查。14名接觸過該門把手的醫護及工作人員，核酸檢測全部為陰性。」。

這起「門把陽性、醫護陰性」消息傳出，引發大陸民眾熱烈討論：「蹊蹺」、「這麼神奇，沒有人感染，門把手感染了，有鬼了嗎？」、「根據以往公布的監測結果，陰性不一定正確，陽性肯定是準的。所以大家要當真，防護起來」、「檢測的只是醫務人員，就是不知道還有沒有其他非醫務人員碰過，再者，醫務人員本來防護到位，可能手套接觸到但身體未接觸」。

「這說明肯定有陽性病人摸過這個把手啊！最大的問題是到現在甚至沒還發現這個病人」、「太怕人了，嚴防嚴控好好的讓大家過個年！」「我每天路上都看到有很多人隨地吐痰的，每次聽到他們咳痰真的想罵人，現在這時候還不注意公共衛生，無語」。

(中時新聞網)