保險業者怡安集團（Aon）25日（周一）公布報告，2020年天然災害對保險業造成970億美元的損失，比本世紀以來的年平均值高出40％。

報告指出，去年8月襲擊加勒比海與美國的颶風蘿拉（Hurricane Laura），保險業者共計承受100億美元的成本，寫下2020年全球最嚴重的保險損失事件。

怡安表示，若包含保險以及未保險的成本在內，2020年合計經濟損失達2,680億美元，其中以去年6到9月中國水災的經濟損失最高，達350億美元。

(工商 )