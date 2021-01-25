去年天災保險損失將近1,000億美元 12:092021/01/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 保險業者怡安集團（Aon）25日（周一）公布報告，2020年天然災害對保險業造成970億美元的損失，比本世紀以來的年平均值高出40％。 報告指出，去年8月襲擊加勒比海與美國的颶風蘿拉（Hurricane Laura），保險業者共計承受100億美元的成本，寫下2020年全球最嚴重的保險損失事件。 怡安表示，若包含保險以及未保險的成本在內，2020年合計經濟損失達2,680億美元，其中以去年6到9月中國水災的經濟損失最高，達350億美元。 恒大汽車定向增發 集資260億港元 伊拉克經濟不振 向IMF申請60億美元援助 (工商 ) #全球 #億美 #損失 #保險業 #經濟損失 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》英國議會提要求 央行買債須避開不環保企業 11:422021/01/25 財經 狂囤疫苗恐是自殘 國際組織：窮國延遲接種威脅富國經濟復甦 10:522021/01/25 財經 黑道阮經天3／逼簽億元本票還派小弟監視 吃飯尿尿都死盯 07:172021/01/25 社會 1分鐘讀財經》車用晶片荒 各國求台積電擴產救援 08:142021/01/25 財經 第一銀行導入「赤道原則」 創客戶、環境、社會三贏局面 10:412021/01/25 財經 秀水農會女職員冒貸案 上百人齊聚抗議血本無歸 12:402021/01/25 社會 產險簽單保費 今年估成長5％ 04:102021/01/25 財經要聞 廣東GDP1.69兆美元 超越韓國 04:102021/01/25 產業財經 恒大汽車定增260億引六強援 股價飆4成 11:082021/01/25 財經 追趕台積 三星在美獵地設廠 04:102021/01/25 全球財經 大陸成全球FDI最大流入國 吸引1630億美元資金流入 10:322021/01/25 兩岸 財經熱門新聞 車用晶片缺爆 德向台灣求救 這幾檔抓緊了 - 財經 不到20元買台積電 散戶搶爆00881 內行人驚洩1警訊 - 財經 全球半導體短缺惡化 日媒：起源是美國制裁大陸 - 財經 澳洲外貿部長求對話 陸官媒不買帳：只是演給媒體看 - 財經 幸福企業！達亞年終發8個月全薪 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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