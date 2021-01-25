國衛院最新研究顯示，麻醉用的愷他命拿來當娛樂用，三年內的毒品使用再犯率達39.5％，而且死亡率為一般同年齡、同性別者的4.9倍高，尤其是自殺、藥物過量、暴力毆打等非自然原因的死亡率，更增加高達10倍以上！

這是國衛院神經及精神醫學研究中心主任陳為堅特聘研究員與臺灣大學、國立臺北大學團隊合作，追蹤2009年至2016年39,178位愷他命初犯者的最新結果，該研究成果已刊登在國際期刊Addiction。

該研究顯示，把原本麻醉用的愷他命，好奇地拿來當娛樂用，三年內的毒品使用再犯率達39.5％，而且死亡率為一般同年齡、同性別者的4.9倍高，尤其是自殺、藥物過量、暴力毆打等非自然原因的死亡率，更增加高達10倍以上！其中女性愷他命初犯者三年內的非自然死因的標準死亡比為19倍，自殺更是高達31.4倍，呼籲年輕人千萬別好奇地將愷他命當娛樂用。

愷他命的主要作用是腦中NMDA受體的拮抗劑，是一種解離型麻醉藥。這種解離效用，常令患者在清醒後抱怨有不愉快的夢、意識模糊、幻覺等現象；然而，這些副作用，卻被一些人當成所謂的「K洞」新奇經驗。由於愷他命的麻醉安全係數相對較高，迄今仍用於戰場或災難現場的緊急手術，為聯合國認定的一種必需藥品。

不幸的是，從2000年後，隨著年輕人銳舞潮流的盛行，愷他命開始被當成娛樂性藥物使用，尤其是在東亞地區。因此，愷他命變成各國政府與國際組織成癮性藥物管制上極大的挑戰。

台灣從2000年初期開始，著手青少年的街頭外展調查（2002年）、全國中學生隨機抽樣調查（2004-2006年），以及運用社會網絡引介的年輕成人菸酒慣用者（2007-2010年）等一系列研究中發現，愷他命娛樂性使用有增加的趨勢。起初政府將愷他命列為第三級毒品予以管制，但是由於使用者日眾，在2009年11月透過《毒品危害條例》的修法，實施三、四級毒品行政裁罰，對於持有愷他命20公克以下者，除了罰金，還要參加4至8小時的毒品防治講習。從2009年11月開始執行後，政府建立了相關的受罰者資料庫；這些資料去識別化後，研究人員得以申請進行分析。

研究團隊利用去識別化的資料，以第一次出現的年份為初犯年，然後追蹤同一流水號之受罰者是否再次出現於資料庫，作為是否再犯的根據。

結果顯示，2010年的盛行裁罰率是0.05％、初犯裁罰率0.03％，之後逐年升高，於2013年達最高峰（盛行裁罰率0.138％、初犯裁罰率則為0.065％）。2013年之後開始減少，2017年的盛行裁罰率降到0.066％，初犯裁罰率則降到0.017％。而初犯者占當年度所有受行政裁罰者的比率，則是逐年下降，從2010年的59.68％降到2017年只有25.34％。

研究團隊發現，受行政裁罰的愷他命初犯者，三年內再次因使用愷他命受罰的機率高達33.85％；若合併計算一、二級毒品者，三年內的再犯率更高達39.95％。更令研究團隊驚訝的是，跟全國死亡資料比對後發現，這些愷他命使用者在初犯三年內的死亡率，若與一般人口中同年齡、同性別者的死亡率相比（稱為標準化死亡比），竟然高達4.9倍。

進一步分析死亡原因，愷他命初犯者三年內因身體疾病死亡的標準化死亡比（2.1倍）並不太高，反而是一些非自然死因的標準化死亡比（7.6倍）較高，像是最常見的自殺（13.4倍），其次的藥物過量（21.3倍）與暴力毆打（20.7倍）等。若是男女分開來看，女性愷他命初犯者三年內的非自然死因的標準化死亡比為19倍，自殺更是高達31.4倍。

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