有鑒於新冠肺炎疫情在桃園地區存在擴大風險、警報尚未解除，各大企業繃緊神經，宏達電(2498)董事長王雪紅考量宏達電有桃園廠區同仁及家人安全，不僅已經在上週三晚上即提前展開緊急防疫應變措施，到1月29日(週五)前，凡居住地在桃園的員工都必須居家上班，但居住地在桃園的員工若因工作性質及環境不能WFH者，主管必須確保到場工作者的社交距離(1.5公尺)，人員名單必須向HR備查列管，另外，王雪紅也致信員工加油打氣，盼攜手度過疫情。

王雪紅予員工信中指出，自2020年疫情開始擴散全球至今，感謝全體同仁高度配合並遵守公司防疫政策，同仁們自動自發維護健康和安全的上班環境，正是HTC全體同仁的驕傲，也期盼同仁們能繼續支持此次的緊急防疫應變措施，以共同守護健康安全，並支持所有第一線辛勞的醫護人員和管制疫情的各級長官們。據了解，王雪紅是在昨晚指揮中心記者會後，透過總管理處發出公司內部信，主要是考量桃園新冠肺炎疫情有擴散風險。另外，王雪紅也再度調度信望愛基金會配合，上週起即再發放給每位同仁六片口罩應用。

(時報資訊)