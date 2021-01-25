日本股市在科技與生醫類股領軍下，再加上美股期貨盤上漲，帶動開盤時疲弱的日經指數，最後早盤收高。日經225指數早盤收28,767.43點，上漲135.98點，漲幅0.47%。東證股價指數早盤暫收1,860.46點，上漲3.82點，漲幅0.21%。

三井住友DS資產管理(Sumitomo Mitsui DS Asset Management)指出，美股期貨盤上漲，一掃投資者對上周美股出現不規律走勢的疑慮。

在美國總統拜登與兩黨議員討論另輪高達1.9兆美元紓困案後，24日達成一項共識，當前最要緊的就是衝高疫苗產量與增加接種率。

道瓊和標普500在22日收小黑，因受英特爾和IBM財報不佳影響，讓市場對未來景氣復甦又打上問號。

不過，日本科技類股的漲勢卻在早盤如火如荼地上演。東芝(Toshiba)飆升15.25％，因東京證交所同意，東芝得以於29日重回東證一部交易。

Nikon上漲6.4％，成為日經指數中漲幅最大一檔，同時，信越化學(Shin-Etsu Chemical)漲1.92％，瑞薩電子(Renesas Electronics)也漲2.6％。

生醫族群重獲投資人關愛眼神，武田製藥（Takeda Pharmaceutical）漲3.71％。因武田製藥上周曾宣布，將開始在日本試驗默德納(Moderna)疫苗。生醫同業衛采（Eisai）漲3.07％，安斯泰來製藥(Astellas Pharma)也漲2.37％。

住友商事（Sumitomo Corp）上漲1.55％，據悉，住商在非洲馬達加斯加的鎳礦開採捎來消息，市場以利多解讀。

表現不佳個股中，夏普（Sharp）跌3.39％，神戶製鋼（Kobe Steel）跌2.97％，索尼（Sony）也跌2.81％。

(時報資訊)