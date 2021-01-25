監察院上周五與法務部、矯正署等單位敲定，27日監察院將受理監察史上第1件監所受刑人遠距視訊陳情案件，這也是監察史73年來首例。監察院長陳菊表示，國際相關人權公約指示，不應該因受刑人自由被剝奪，就減損其受到合理公平對待權力，這是普世最基本的原則，監察院做為國家最高人權機關，責無旁貸。

陳菊上午表示，國家人權委員會成立迄今半年，而自第6屆監委8月上任以來，期間收到539件受刑人陳情書，平均每個月收到107件，是過去的2倍，由於受刑人是相關權益保障上較薄弱的一環，目前只能書面陳情， 不太可能見到監委，但國際相關人權公約指示，不應該因受刑人自由被剝奪，就減損其受到合理公平對待權力，這是普世最基本的原則。監察院做 為國家最高人權機關，保障受刑人陳情權益責無旁貸，最起碼要做到監獄受刑人跟一般人一樣，可向監委當面訴說目前處境及心聲。

陳菊指出，監察院現正推動數位轉型計畫，其中「陳情零距離、溝通無障礙」是監察院一貫秉持的施政理念，所以這次視訊陳情監察院非常慎重。

監察院並說，自今年12月起創設視訊陳情，已有花蓮、澎湖、雲林等地的陳情人透過視訊，向監察委員陳情。1月27日，監察院將受理監察史上第1件監所受刑人視訊陳情案件，使行動自由、通信自由被剝奪的受刑人得以經由視訊方式，向監察委員當面陳情。這是37年制定監察法，明定監察院受理人民陳情案件，73年以來的第1案，也是我國獄政史上的創舉。

監察院祕書長朱富美上表示，監察院未來將與法務部研擬「陳情受理要點」，初期將以重刑優先考量，因考慮矯正署獄政管理能量，及可行性，跟監委受理能量，相關細節院部已展開討論。監察院監察業務處長王增華也說，監察院上周五才跟法務部、矯正署敲定相關安排，相關單位對此都樂觀其成。

(中時 )