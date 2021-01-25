前瞻基礎建設「綠能」建設，將於台南沙崙地區打造「綠能科學城」。為強化科學城低碳智慧環境，由交通部公路總局負責推動3條聯外道路建置，其中，台86線大潭交流道增設的一支匝道延伸至高鐵特區，已於去年10月開工，預計明年3月底完工。

沙崙綠能科學城聯外道路工程，包括「高鐵台南沙崙站銜接南154線連絡道工程」、「歸仁十三路延伸至關廟道路工程」及「台86線大潭交流道匝道（往高鐵）拓寬工程和高發二路道路開闢工程」；前兩項工程由中央補助由台南市政府辦理，台86線大潭交流道匝道拓寬工程由公路總局辦理。

台南沙崙綠能科學城聯外道路新闢工程－歸仁十三路。（公路總局提供）

3條聯外道路中，銜接歸仁凱旋路（南154線）連絡道是南北走向，從高鐵沙崙站特定區銜接台86線至歸仁市區，路寬12公尺、全長約2.3公里其間並新建2座橋梁；歸仁十三路延伸至關廟道路先由高鐵沙崙站特定區向東北轉銜接關廟區南雄路一段（台19甲線），路寬25公尺、全長約3.2公里，兩項道路工程總經費約12.3億元，含用地費，均於今年1月全部完工。

另外，台86線大潭交流道增設一支匝道延伸至高鐵特區，分流交流道及綠能科學城的車潮，長度約1.16公里，工程總經費約3億元，含用地費，工程順利於去年10月開工，預計明年3月底完工。

公總表示，前兩項道路通車，將串聯歸仁與關廟二大區域產業、觀光及交通，並結合台86線及台19甲線道路，建構科學城發展完善交通系統，促進地區產業經濟發展，對台南市交通網絡上又是一次重大性突破發展。

台南市政府25日上午於歸仁區舉辦前瞻基礎建設計畫-綠能建設-科學城低碳智慧環境基礎建置「沙崙綠能科學城聯外道路新闢工程」二標工程通車典禮。

(中時 )