星巴克買一送一又來了！今天起至周三連續3天，上午11點到晚上8點，購買義式濃縮咖啡系列飲料，享買一送一優惠，除了星巴克，伯朗咖啡館、7-11也祭出咖啡超殺優惠。

星巴克才在上周日(24日)結束連續5天的買一送一活動，緊接著在今天又推出連續3天買一送一，讓不少上班族精神為之一振，活動期間為今天到周三(27日)上午11點至晚上8點，購買兩杯容量、冰熱、口味一致的指定義式濃縮咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。

其中，義式濃縮咖啡包括，美式咖啡、那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡、馥列白、卡布奇諾、風味那堤(可可柚香、煙燻奶油糖、栗香蒙布朗、太妃核果、烤蘋果、濃焦糖、香草、榛果、焦糖、杏仁) 、特選馥郁那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、濃縮咖啡，不限冰、熱，須當場一次領取。

除了星巴克，伯朗咖啡館25日、31日也推出飲品買一送一分享日，以原價購買飲品任一杯，任選一杯飲品由伯朗咖啡招待，飲品不限品項、容量，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，結帳金額以高價品計算，飲品限結帳當日領取。以下為買一送一的活動門市：

◆1/25買一送一門市：建國、科大、宜蘭大學、南港(遇場館活動日不配合）、南京、中山一(長安西路口)、中山二(撫順公園旁)、松江、小巨蛋、站前、延平、公館、台大醫院、重慶、承德、北投、桃園中山、署桃醫院、長庚三(美食街)、長庚四、長庚二、華泰名品城。

◆1/31買一送一門市：青年公園、徐匯廣場、宜蘭、家福中壢。

此外，統一超商7-11宣布從周五(29日)開始，連續5天推出CITY飲品全系列大杯以上買2送1，指定商品同品項任選買2送1、買1送1等優惠。

(中時新聞網)