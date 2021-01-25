前國民健康署長邱淑媞近日針對衛福部桃園醫院發生新冠肺炎群聚感染一事提出建議，而遭外界議論，邱認為是「獵巫射殺吹哨者」。桃園綠委鄭運鵬今日表示，邱硬要從雞蛋裡挑骨頭，被批評卻認為是獵巫，「她應該先回頭反省自己。」

邱淑媞上週於臉書發文指出，疫情指揮中心犯了4個錯誤。醫院內有醫護感染，應採一人一戶隔離；發生院內群聚，應該只進不出，甚至不出不進；留院病人應一人一室照顧；最後是擴大社區篩檢，包括桃園和新北。而昨天邱再度發文表示，這幾天「鐵蹄出征吹哨者」，目的只是想要吹哨者閉嘴，踐踏出台灣民主法治最不堪的傷痕。

鄭運鵬表示，以邱淑媞前署長過去防疫經歷與背景，應該要比其他人更理解指揮中心的難為，所提出來的建議與作法，也不被第一線的醫護人員與協助防疫的公務人員認同。

鄭運鵬指出，台灣的防疫成績是世界公認的優等生，並不是靠一兩個人講好或講壞就能成立的。台灣並不會禁止人家發言也不缺反對意見，但像楊志良、邱淑媞及連勝文對疫苗的看法，讓各界覺得離譜的發言不知所為何來，才會有被國人抨擊的結果。

鄭運鵬說，如果指揮中心成為一言堂，就不會有現在的成績，也不會有邱淑媞和楊志良們現在還在到處開砲。希望大家的意見是理性討論，而不是為反對而反對。

(中時 )