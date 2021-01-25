衛福部桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染事件，至今已達15例本土確診，中央流行疫情指揮中心匡列須居家隔離者逾5千人，因應本土疫情升溫，中華演藝總工會原訂周三（27日）晚上席開100桌舉辦「109年度歲末尾牙」，理事長康凱今（25日）受訪表示已經決定延後舉辦，「我們不能冒風險，萬一有一個人有問題，會影響到1000多人，總工會就可能成為被外界攻擊批評的目標」。

演藝總工會幾天前還發出通知，表示尾牙照正常程序舉辦，但「當天用實名制登記，採取量額溫、酒精噴手，殺菌消毒液噴衣服跟鞋底才可進入場內，用餐前請勿取下口罩，用餐時請勿聊天，吃飽戴上口罩可以正常聊天談話」，並透露請尾牙由陳凱倫主持，形象樂團林水永10人大樂隊演奏表演並伴奏，包括庹宗華、艾偉、李志希、李志奇、李㼈等藝人都會出席。

不過隨著連日疫情拉警報，康凱表示，昨晚開會決定，考量出席者的健康安全保障，也不想讓參加的人壓力那麼大，因此暫緩舉辦，元宵節左右視疫情狀況決定能否舉辦，再不行，延到端午節時比較溫暖再來辦都沒有關係，但總之年度活動是一定要辦的。總工會發出尾牙延後舉辦通知後，大家也尊重，沒有人有不同意見。

(中時 )