兩所國立大學交通、陽明正式合校，交大舊招牌24日最後一天亮相，今起將掛上「國立陽明交通大學」新招牌。被喻為「交大最小校區」的台北校區，這兩天也把招牌卸下，迎接校史新頁。

交大的「最小校區」，鄰近台北車站，就座落在台北市古蹟北門對面、台北郵局4樓，這裡主要為管理學院，有經營管理研究所、交通運輸研究所等。

校本部設在新竹的交大，1970年8月在博愛校區成立管理科學研究所碩士班；1973年北遷，原暫借台北工專（今國立台北科技大學）為上課地點，後因學生人數愈來愈多，1976年搬到板橋、1979年再搬至現址。

合校消息確定後，除了遴選出新任校長，相關作業緊鑼密鼓展開。不少人專程前往交大校門口，和舊校名合照，最後一天更吸引大批人潮排隊，只為了紀錄歷史畫面。

「國立陽明交通大學」教師數達1400人、學生逾2萬人，校地19公頃，初期將有19個學院、6個新設研究中心、1個附設醫院，分布在9個校區。

(中時新聞網)