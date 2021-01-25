桃園疫情延燒，被稱為「防疫神單」的台產防疫保單25日下午5時停賣，桃園人趕在最後期限一早就趕赴服務據點排隊，桃園火車站前的排隊人龍繞了3個路口、綿延逾300公尺，還有銀髮長輩自備椅子在場守候，有排隊的阿伯直呼：「桃園人都需要！」

「桃園人都需要！」防疫神單排隊人龍驚人

台灣產險熱銷防疫保單號稱保費只繳500元，被隔離就能領10萬，且不限身分，被稱為「防疫神單」，因太夯台產上周宣布將於25日下午5時停售，引爆搶購熱潮。

防疫神單夯，八德服務中心排隊人龍驚人。(蔡依珍攝)

桃園共有3據點，其中桃園火車站附近的台產位於10樓，一早就出現長長排隊人龍，到10點多已綿延2個街口，一路從民權路跨越復興路上的武陵派出所、桃園市新住民文化會館，再到中正路上，隊伍至少有300公尺，初估有3、400民眾在等候，還有銀髮長輩自備小圓凳，邊排邊移動小椅，避免久候，也有機車族直驅隊伍底端，丟了車子就直接開始排隊等候。

有伯伯早上8點多就到現場排隊，等了2個小時、快10點還卡在電梯前、進不了大樓大門，不過他覺得非常值得，還直呼：「桃園市民都需要！」另外也有民眾不諱言：「想要賺10萬！」但更多民眾是希望「買個心安」。

位於八德介壽路上的八德服務中心，一樣人龍綿延數百公尺，因緊鄰道路，警方也緊急出動維持交通秩序。

(中時 )