因應桃醫疫情升溫，新竹市長林智堅25日宣布全面提高新竹市的防疫警戒標準。（陳育賢攝）

因應桃醫疫情升溫，新竹市長林智堅25日宣布全面提高新竹市的防疫警戒標準，即起停辦室外500人、室內100人以上的集會活動，即日起也暫停長照C據點、共餐食堂、社區大學、長青學苑，全市學校也停止社團、活動營隊與課輔，住宿型機構也暫停開放探視。

林智堅表示，因應疫情變化，竹市即日起提高防疫警戒標準，請市民多加體諒配合，遵守疫情指揮中心指引，攜手度過接下來的關鍵防疫期。

除停辦室外500人、室內100人以上活動，集會需落實維持社交距離、全程佩戴口罩與使用隔板，出入落實實聯制與體溫量測、消毒，以及人流控制與總量管制、動線規畫，若無法落實，活動應暫緩辦理。

學校方面，暫停社團、活動營隊以及寒假課輔，新竹市社區大學等終身教育學習課程、長青學苑也暫停上課。

林智堅今天上午召開緊急防疫會議時指出，室內無法維持社交距離的活動也要暫停，包括長照C據點、共餐食堂即日暫停上課，住宿型機構也暫停探視，包括護理暨精神復健機構、社會福利機構等，鼓勵親友優先透過視訊或電話關懷住民。

另，新竹市政府也宣布，今起立即啟動全市14處公有市場、125座公園、車站與公私立幼兒園之消毒，加強防疫整備工作。

(中時 )