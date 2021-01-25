鴻海科技集團表示，因應部桃醫院疫情擴大，鴻海公司配合政府防疫工作，居住在桃園市，有跨地區上下班的員工，調整為在地廠區上班。

衛生福利部桃園醫院群聚案擴大，鴻海表示，已要求各廠提高疫情等級，啟動網格化分流上班。此外，各廠間環廠線接駁車暫停，跨廠區會議改以視訊為主。各廠公共區域（茶水間、廁所等區域）消殺等級提升。

(旺報 )