桃醫疫情擴大 鴻海桃園跨地區員工 調整為在地廠區上班 12:322021/01/25 旺報 許昌平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鴻海土城總部。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海科技集團表示，因應部桃醫院疫情擴大，鴻海公司配合政府防疫工作，居住在桃園市，有跨地區上下班的員工，調整為在地廠區上班。 衛生福利部桃園醫院群聚案擴大，鴻海表示，已要求各廠提高疫情等級，啟動網格化分流上班。此外，各廠間環廠線接駁車暫停，跨廠區會議改以視訊為主。各廠公共區域（茶水間、廁所等區域）消殺等級提升。 疫情升溫 宏達電、鴻海接力啟動桃園員工居家上班 瑪莎拉蒂男信義區夜店虧妹遭捅肚 6嫌今晨到案 (旺報 ) #鴻海 #廠區 #各廠 #員工 #在地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》員工勾結客戶 德意志銀行在歐洲啟動內部調查 10:512021/01/25 財經 陸推內循環 工具機廠訂單回春 04:102021/01/25 證券．權證 「向海那漾」過年加碼海陸大餐 壽星免費吃兩餐 11:302021/01/25 寶島 《其他電子》鴻海4措施強化防疫 桃園跨區工作員工改在地上班 11:252021/01/25 財經 宣示在台大舉徵才 臻鼎：2021成長爆發 04:102021/01/25 產業．科技 權值股漲多軟腳 航運股啟動低檔反彈 09:552021/01/25 財經 權證星光大道－中國信託證券 廣宇 車用布局大躍進 04:102021/01/25 證券．權證 追趕台積 三星在美獵地設廠 04:102021/01/25 全球財經 桃醫全院列紅區 隔離暴增至5000人 04:102021/01/25 焦點要聞 黑道阮經天3／逼簽億元本票還派小弟監視 吃飯尿尿都死盯 07:172021/01/25 社會 雲林口湖人文社區 訴說在地情 07:372021/01/25 旅遊 財經熱門新聞 車用晶片缺爆 德向台灣求救 這幾檔抓緊了 - 財經 疫情升溫 宏達電、鴻海接力啟動員工居家上班 - 財經 不到20元買台積電 散戶搶爆00881 內行人驚洩1警訊 - 財經 全球半導體短缺惡化 日媒：起源是美國制裁大陸 - 財經 台積電從325買到640 他看到這一幕嚇到20張砍光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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