今年來台、韓股市頻創新高，加上港股後來居上，帶動MSCI新興亞洲指數漲近1成，優於MSCI世界指數及新興市場的約2.44、7.87%，亦明顯優於新興東歐、拉美的0.88%、-3.41%。反映在基金績效上，今年來績優亞洲股票型基金報酬率多超過1成，部分亞洲平衡型基金表現亦突出，而且布局大多聚焦於資訊科技、工業等產業。

復華亞太平衡基金經理人楊國昌指出，預期科技創新仍帶來強勁成長動能，其中已是全球最大電子製造聚落的亞太供應鏈最為受惠，以新能源題材為例，新能源車產業受惠銷量提升、政策補貼，整體供應鏈獲利顯著成長，產業成長趨勢將延續一段時間，且除了車廠外，亞太地區涵蓋電池製造、相關原物料的供應及開採商，皆大幅受惠。

復華亞太成長基金經理人陳意婷表示，2021年企業獲利成長動能改善，有利成長股持續正向發展，而美元弱勢及景氣回升，將使原物料及新興亞洲補漲行情可期。除了可留意業績觸底反彈的原物料類股以及中長期增速加快的綠能類股之外，亦看好相關消費性電子及疫情受惠之教育、醫療產業。

今年以來，亞洲股票型基金績效依次如下：復華亞太神龍科技基金、復華亞太成長基金、摩根東方科技基金、第一金亞洲科技基金、摩根東方內需機會基金、復華亞太平衡基金、群益亞太新趨勢平衡基金、國泰亞太入息平衡基金、摩根亞太高息平衡基金、聯邦環太平洋平衡基金等。前4檔今年以來漲幅均逾1成。

(時報資訊)