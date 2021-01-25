台產(2832)防疫神單熱到爆，除了限定今天5點前截止外，昨天宣布近5000人居家隔離，讓今天接單狀況爆表，一早就一堆民眾到台產總公司館前路排隊辦理，人龍一路排到南陽街；而有銷售台產這張保單的磊山保經公司指出，目前累計的這張保單已經高達數萬件，業務員假日都還在加班處理中。台產的防疫保單銷售長紅，帶動股價今天一度上漲超過5％。

台產防疫保單上周在手機群組瘋傳後，進一步躍上新聞版面，讓保單銷售出現難得盛況，甚至傳出有些無法處理的保經代業務員不堪負荷，陸續停止接單。可銷售台產商品的磊山保經，截至目前並沒有停止接單，完全視業務員消化能力，使得今天營業大廳也是人潮擁擠。

根據金管會統計，自2020年3月首張備查「防疫保單」至今，已有14家產險、推出32張防疫保單，共銷售14萬8745件、新契約保費收入7152萬元。台產這張保單便宜又大碗，且只需居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫，依投保金額不同（250～500元），可領5萬或10萬元補償金，但不保障現階段出國的民眾。

(時報資訊)