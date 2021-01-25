因傷缺席一整個賽季的杜蘭特，本季終於強勢回歸，出賽13場繳出31.2分的場均得分數據，創下12年職業生涯新高紀錄，因此美國媒體舉列五個理由，認為杜蘭特能夠奪下本季例行賽MVP。

籃網目前戰績10勝8敗，東區暫居第五，雖然不是很突出，但隨著哈登加盟，厄文返隊，籃網三巨頭順利組軍成功，隨著。籃網戰機愈來愈好，杜蘭特拿到MVP的機率也就愈高

第二是杜蘭特是一位很無私的球員，只要他在球場上就能替隊友創造不少出手得分機會，不論是先前在雷霆的隊友韋斯布魯克或是勇士時期的史提芬柯瑞，到如今籃網的厄文和哈登，杜蘭特都能幫助隊友邁向成功之路。

第三是杜蘭特依舊是一位防守非常好的球員，他不但可以防守對方內線中鋒，還可以守住對手後衛，甚至還能從一號後衛打到五號中鋒，是一名全能型球員。

第四杜蘭特是NBA最好的得分悍將，杜蘭特擁有絕佳的中距離跳投能力，更有準確的三分球外線破網利器，目前不但是聯盟場均得分榜第二，更有7.2籃板與5.8助攻的場均數據，目前有10場得分超過25分，而且投籃命中率超過六成，成為NBA史上第一人。

最重要的一點就是杜蘭特已經準備證明自己才是這個聯盟最好的球員。七六人明星後衛班西蒙斯表示，復出後的杜蘭特比受傷前更厲害了。

(中時 )