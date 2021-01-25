衛生福利部桃園醫院疫情升溫，中央流行疫情指揮中心日前召開記者會，宣布5000人立刻開始居家隔離。對此，前綠委沈富雄表示，將5000人居家隔離是件令人震驚的大事，但他對這波部桃疫情相對不悲觀，「一週前我曾預測此波確診總人數不會超過25人，今天，我仍做如是觀」。

中央流行疫情指揮中心24日宣布，部桃院內感染再度擴大，即日起相關人員需居家隔離14天，估將近有5000人受影響。不過，沈富雄今（25）日卻在臉書表示，對這波部桃疫情相對不驚慌、不悲觀，它潛伏期短，傳播速度快，確診數少，而且沒有重症患者，迄今已傳播四代，人數分別為1、4、4、6，確診人數15人中9人為院內感染，其餘6人嚴格來說實為家庭群聚感染，名符其實的社區感染尚無一人。

沈富雄更強調，「一週前我曾預測此波確診總人數不會超過25人，今天，我仍做如是觀」。只是5000人的人居家隔離是一件非同小可、令人震驚的大事，多少家庭的日常生活將失序或斷鍊，如果嚴格執行「一人一戶」，則全家14天的旅館費用起碼三萬元起跳，這是一場天外飛來的無妄之災。

對於外界至今爭論「精準隔離檢疫」VS「全面普篩快篩」，沈富雄認為，陳時中終於承認篩得不夠廣？於今之計，是對這多出來的約4000人普篩（快篩），無症狀呈陽性者居家隔離，無需編號住院，無症狀呈陰性者，自主管理即可。

沈富雄直言，自己也反對盲目的全國性或全市性的全面性快篩，因為它的效果無異海底撈針，而且現行犯的身分每日更替，捉龜走鱉，徒勞無功。全國性的血液抗體檢測遲早要做，一年後全國隨機取樣10000人做一次，可做此波疫情的學術研究，但為了對應部桃的疫情，全面血液普篩抗體是派不上用場的。

(中時新聞網)