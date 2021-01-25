日本色情產業發達，AV女優競爭也十分激烈，平均每年都有1萬名女性下海拍片，要從中脫穎而出並不容易，得讓自己的外貌保持在一定水平上，然而日前一名23歲AV女優日向真凜 (ひなたまりん)，卻在社群平台上自曝素顏膚質，頓時掀起熱烈討論。

日向真凜在進入成人界之前，曾擔任少女雜誌popteen讀者模特兒，她擁有171公分的高挑身材，加上清純的甜美長相，「反差萌」屬性廣受網友歡迎，她的氣質空靈脫俗，開始拍片後也有不小的人氣，日前她卻在IG限時動態曬出素顏的模樣，透露自己的膚況出了問題。

從照片中可以看到，日向真凜的雙頰都是一點點泛紅疤痕，她無奈地表示，膚況問題已經困擾她許久，至今她都無法解決這個問題，回復到當初滑嫩的肌膚狀態，引發外界討論，對此，成人界達人一劍浣春秋也讚賞，很佩服日向真凜的勇氣，願意將照片和網友們分享。

日向真凜公開自己的素顏照。(圖/翻攝自日向真凜IG)

過去就常有AV男優 、女優爆料，他們就算碰上狀況不好的對手演員，甚至對方生病了，還是只能硬著頭皮上，敬業地完成演出，像是傳奇男優加藤鷹的「金手指」，近幾年就因為「職災」，整隻手指都滿目瘡痍，讓不少粉絲十分擔心。

(中時新聞網)