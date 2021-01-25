指揮中心為防堵疫情持續擴大，昨晚間緊急宣布，凡是1月6至19日出入部立桃園醫院，總計約5000人即刻居家隔離，令許多民眾錯愕。一名男網友於臉書社團表示，第一時間看到消息真的捏了把冷汗，他本要回桃醫複診，但未按照時間返回醫院，因此免去隔離。

原PO於昨（24）晚間於臉書社團《爆怨2公社》透露，去年12月25日於桃醫就診，當時院方開立7天的藥量，並囑咐他服用完畢後再返回醫院複診，但他卻因工作忙碌，再加上有些賴皮心態，而沒依排定時間回院看診。

原PO透露，自己家住在離桃醫不到2000公尺的地方，真的很緊張，看到指揮中心大動作匡列5000人的消息，心裡捏了把冷汗，「就只差一點點，只一點點就要隔離了」。他表示現在唯一能做的就是把口罩戴好，進出盡量要小心，把自己照顧好，也是身為國民的基本責任，並希望這波疫情趕快過去。

貼文曝光後，一名吳姓網友也分享，自己去年12月29日去桃醫，真的差一點就要隔離了；另一名陳姓網友也透露，曾於1月4日在桃醫複診過，與指揮中心公布的匡列日期範圍僅差2天，這擦邊球真的有驚無險。

(中時新聞網)