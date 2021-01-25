秀水農會爆發冒貸後提告清償貸款訴訟 上百人齊聚農會抗議血本無歸。（吳敏菁攝）

秀水農會爆發冒貸後提告清償貸款訴訟 上百人齊聚農會抗議血本無歸。（吳敏菁攝）

秀水農會爆發冒貸後提告清償貸款訴訟 上百人齊聚農會抗議血本無歸。（吳敏菁攝）

秀水農會爆發冒貸後提告清償貸款訴訟 上百人齊聚農會抗議血本無歸。（吳敏菁攝）

秀水鄕農會總幹事吳明信出面說明。（吳敏菁攝）

彰化縣秀水鄉農會2018年爆發周姓保險部女主任利用保管親友存摺、印章之便，多年來陸續冒用11位親友文件來違法申請貸款，總金額約為1.5億元，進入司法程序，25日11名被申貸者和親友、員工等上百人齊聚農會抗議，「相信農會、血本無歸」，農會則強調，真相及責任歸屬有待司法釐清。

秀水鄉農會冒貸爆發後，周女向警方自首後，沒到農會上班，農會予以解職，被冒貸者組成自救會，遊街陳情、高舉抗議看板、下跪、靜坐，質疑農會數位職員利用職務之便，擅用存款戶支土地冒貸、盜領帳戶存款、盜開存款戶支票，冒名超貸數億元，利用的是對農會的信任，誘導蓋印章，農會不僅拒絕賠償損失，更對被害人提法律訴訟，要求清查是否還有共犯，還公道。

自救會成員林石源表示，被假冒開立500多張支票，金額1億2000多元，造成信用破產，被金融機構列為拒絕往來戶，公司員工都受到影響。自救會成員也紛紛下跪，不滿農會沒有代位求償，還提告還貸款。

秀水鄕農會總幹事吳明信出面說明，此案已經在訴訟中，相關人等長期以來均將自己所有存摺甚至印鑑章，交給周姓員工保管，並請周姓員工代為向本會辦理存、提款，卻從未查看存摺內容，了解帳戶內存款餘額多少？長達10餘年，不知有向本會貸款或不知貸款金額，悖離常情，且相關人都與周姓員工不是手足就是至親與好友，事實真相有待司法釐清。

自救會質疑正規金融機構都是保護存款戶，農會卻推給個人關係，無法接受，要求停止清償訴訟、彌補被害人損失，高喊「監督失靈、血汗化為烏有」聲中結束這場抗議。

(中時 )