香港歌手鄧紫棋(G.E.M)身材嬌小卻有充滿爆發力的嗓音，她以精湛唱功、超強親和力擁超夯人氣，鄧紫棋還擁「鐵肺歌后」的美名，而總是頂著濃妝的鄧紫棋，近日則罕見化淡妝接受陸媒採訪，她膚質白皙、顏值俏麗，而頂著淡妝的鄧紫棋超清新、宛如鄰家少女，讓網友看完都直呼戀愛了。

29歲鄧紫棋平時總頂著濃妝亮相，煙燻眼妝更是成為她的招牌，讓鄧紫棋看起來氣勢十足，而鄧紫棋近日則罕見頂淡妝接受陸媒採訪，鄧紫棋少了厚重眼影與妝感，讓她清純的真實顏值全曝光，第一眼看還差點讓人認不出。

鄧紫棋罕見頂淡裝入鏡。（圖／取材自新浪娛樂）

鄧紫棋膚質白皙、五官俏麗，頂著淡妝的鄧紫棋大獲好評，宛如鄰家少女，鄧紫棋笑起來模樣清新、可愛，讓網友看完都直呼戀愛了，同時，鄧紫棋也在專訪中提到，她平時會關燈創作、寫歌，原因是比較有情調、有氣氛，鄧紫棋回應逗樂網友。

頂淡裝的鄧紫棋模樣清新。（圖／取材自新浪娛樂）

截至發稿前，微博還以「淡妝的鄧紫棋」登上熱搜榜第一名，可見話題超夯，而鄧紫棋稍早還在微博發文：「我是不是以後都不用化妝啦？」高EQ回應登上熱搜。

其實鄧紫棋她過去就曾在IG頂淡妝入鏡，或是大方公開素顏，鄧紫棋還被大贊童顏、保養有術，這回鄧紫棋則是難得頂淡妝接受媒體專訪，也意外引發話題，網友也大讚：「你淡妝超美的」、「建議素顏」、「化不化妝都好看」。

(中時新聞網)