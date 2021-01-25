針對有媒體指「封和平醫院元凶是馬英九」，馬辦反擊，透露當時是收到行政院衛生署長涂醒哲的最速件公文，要求北市衛生局立即成立接管小組進駐和平醫院。（圖／摘自蘇偉碩臉書）

隨著新冠肺炎疫情升溫，部立桃園醫院群聚感染持續擴大，多年前因SARS爆發導致和平醫院封院爭議再度引發討論。時任台北市長的前總統馬英九遭指是封院元凶，今（25）日馬英九辦公室發布新聞稿澄清，還原當年決策過程，就是「中央下令，地方執行」，是收到行政院衛生署長涂醒哲的「最速件」公文，要求北市衛生局立即成立接管小組進駐和平醫院，全面管制人員進出。

針對有媒體指「封和平醫院元凶是馬英九」，馬辦表示，每當外界討論過去防疫經驗時，就屢屢有人拿「和平封院」轉移焦點，事實上，當年的防疫決策模式跟現在一樣，都是由「中央下令，地方執行」。如今防疫當頭，呼籲各界尊重專業，配合中央流行疫情指揮中心齊心防疫，勿再以此噴政治口水、以訛傳訛，誤導大眾的防疫認知。

2003年4月間，和平醫院爆發院內感染，情況危急，臺北市政府於4月24日晨間會議時討論，將對和平醫院採取管制措施。會議結束後，市府即收到行政院衛生署長涂醒哲的最速件公文，要求北市衛生局立即成立接管小組進駐和平醫院，全面管制人員進出。24日上午，行政院邀集衛生署及北市府召開緊急會議，會中達成暫時關閉和平醫院的共識，並由行政院副院長林信義、衛生署長涂醒哲、臺北市副市長歐晉德在行政院召開記者會，共同宣布封院。

SARA期間，和平醫院封院兩周，共造成32人死亡。（圖／Google Map sepia）

馬辦指出，當時「中央下令，地方執行」，如同現在由中央流行疫情指揮中心負責新冠肺炎防疫決策，SARS期間，中央也在衛生署成立疫情因應小組，和平封院這種重大決策，並非地方政府就可單獨決定。

和平封院後，馬辦表示，確實有效控制疫情外散，行政院、北市府及防疫專家們，也都盡最大努力降低院內損害，和平封院雖達到管制疫情的效果，但不可否認，對相關當事人也造成心理創傷。

馬辦強調，防疫很少有完美對策，總是在困難當中取捨，如同此次部立桃園醫院的防疫管制措施，也是不斷調整，以求盡善。

至於SARS的經驗與教訓，馬辦認為這為臺灣的感染防治帶來很大的進步，有了和平封院的經驗，之後的全面或局部封院，也都能有更周全的配套，減少恐慌狀況。過往的經驗當然可以檢討，但必須基於事實，才能有助改正缺失。18年前SARS讓臺灣付出重大代價，也換得珍貴經驗，都應化做現今防疫的助力，而非無謂的政治口水，更不能成為少數無良政客藉機政治操作的血饅頭。

(中時新聞網)