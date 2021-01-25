部立桃園醫院爆發院內群聚感染，中央流行疫情指揮官陳時中認為沒有院內普篩的必要，對此新北市長侯友宜今受訪認為，如果院內普篩能夠有效控制疫情，即時分析疫情狀況，「可行的話，我都贊成。」

侯友宜表示，疫情愈來愈嚴峻，只要有利於防疫就要戮力以赴，如果院內普篩能夠有效的控制疫情，及時分析了解、防護疫情的狀況，且是可行的話，他也都贊成，大家都好好地做，把它做到位。

(中時 )