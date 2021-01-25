部桃該院內普篩？侯友宜：可行的話我都贊成 12:562021/01/25 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今出席捐贈典禮。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 部立桃園醫院爆發院內群聚感染，中央流行疫情指揮官陳時中認為沒有院內普篩的必要，對此新北市長侯友宜今受訪認為，如果院內普篩能夠有效控制疫情，即時分析疫情狀況，「可行的話，我都贊成。」 侯友宜表示，疫情愈來愈嚴峻，只要有利於防疫就要戮力以赴，如果院內普篩能夠有效的控制疫情，及時分析了解、防護疫情的狀況，且是可行的話，他也都贊成，大家都好好地做，把它做到位。 部桃緊急隔離5千人 下一步該封院嗎？前感染醫：不智之策 指揮中心下重手處理案889危機 急診醫揭最可怕下場 (中時 ) #普篩 #侯友宜 #院內 #疫情 #認為 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寒假安親班若沒做好防疫 侯友宜：該停課就停課 11:232021/01/25 生活 寒假營隊是否停止 侯友宜：滾動式檢討 11:262021/01/25 生活 美友台聲明 藍委稱要兩岸自制 04:102021/01/25 焦點要聞 返桃醫領藥患者多 轉診資訊卻是霧煞煞 10:352021/01/25 生活 呼籲新北民眾少去桃園？ 侯友宜：桃園、新北完全無法分開 10:522021/01/25 生活 上星期驚心動魄 黃珊珊：今起進入另一個警戒期 10:552021/01/25 生活 台灣防疫慢澳洲10個月 網發千字文轟「為什麼不鎖國」 08:002021/01/25 生活 部桃危機 醫建議高鐵應禁飲食 交通部：研議中 11:142021/01/25 生活 全身防護錯在哪 染疫醫內疚自責 04:102021/01/25 焦點要聞 全區列紅色警戒 專家喊還不夠 04:102021/01/25 焦點要聞 桃市府急動員 漏夜攔人到天明 04:102021/01/25 焦點要聞 生活熱門新聞 本周寒流恐報到 連凍3天變天時間出爐 - 生活 下重手隔離5000人 醫師預言最恐怖時間點還未到 - 生活 1女警桃醫值勤發燒嘔吐 桃園警分局36人自主健康管理 - 生活 桃醫新病房爆2例 前台大醫連喊不妙：可能散到社區了 - 生活 居家檢疫猝死！50歲男陳屍防疫旅館 10天前自澳門返台 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。