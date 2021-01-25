副總統賴清德今到金山區拜訪近百歲長者。（王揚傑攝）

副總統賴清德今（25）日上午至新北市金山區探視近百歲長者時，對國內新冠肺炎疫情升高表示，關於桃醫疫情有4點向國人報告，第一，防疫視同作戰，疫情指揮中心「料敵從寬，禦敵從嚴」，採取「擴大疫調、擴大篩檢、擴大隔離、擴大自主管理」，希望能達到高防疫目標，當然會造成民眾生活上不便，敬請大家見諒與支持。

第二，部立桃園醫院雖爆發院內感染，但疫情指揮中心目前已採取「只出不進」，且有9家醫院進行區域聯防，分擔桃醫的負擔，這個策略會有效果，請大家不要恐慌。

第三，目前桃園正在全線作戰，醫護人員絕對不能倒，桃園一定要挺住，因此希望國人做醫護人員的後盾，全力支持桃園，醫護人員加油！鄭市長、市府團隊、桃園市民加油！

第四，正值寒冬又過年，很多民眾會回到國內，境外移入案例只會增加，不會減少，這種狀況下，除了中央和地方政府要共同合作，醫護人員要守住第一線外，最重要每位國人都是防疫尖兵，如果大家能做好各項防疫措施，戴口罩、勤洗手、保持安全距離、不出公共場所，完全配合中央政策，這樣防疫就會成功，個人防疫成功，社會的防疫就不會失敗。

對有人建議「鎖國」，賴清德表示，整個防疫策略就交由疫情指揮中心領導，疫情指揮中心是結合國內最傑出的人才，以及有專家學者協助，他們一定是提出最專業、最符合目前需要的策略，請大家支持。

(中時 )