仁寶電腦因疫情，去年11月開第一槍，透過內部信告知員工尾牙取消，但傳出上周五(22日)拍板決定員工尾牙獎勵，凡到職3個月以上每人可領電子禮券12000元、1只價值8900元Apple Watch SE，以8800名員工計算，光是禮券就發出約1.056億台幣。

金仁寶集團旗下另家主力公司新金寶(包含原金寶、泰金寶、康舒)是每人發現金3000元、尾牙餐費2000元，以3700名員工計算，花費1850萬台幣。

仁寶是全球最大筆記型電腦製造商，也是台灣尾牙規模最盛大企業之一，以往至少席開800桌、抽獎總獎金超過2000萬台幣，董事長許勝雄也往往會攜家帶眷出席。新金寶也有席開400桌、抽獎總獎金超過1600萬台幣水準。

去年仁寶率先決定打破公司36年傳統，取消尾牙，當時就已經告知會改用發放電子禮券方式慰勞員工，同時確保員工安全與福利。Apple Watch SE是仁寶近年積極擴產重點，這次則致贈員工做為尾牙加碼。

(中時新聞網)