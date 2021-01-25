中正大學犯罪研究中心今天公布民眾對警察重點施政作為的滿意度民調，其中民眾對住家安全感滿意度，維持9成以上，達到90.6％。另外警察維護治安工作的滿意度也超過8成，且肯定其處理案件的效率。中正大學指出，研究顯示民眾對警察高度的肯定，未來希望警政與司法體系共同努力，加強補足政府的「社會安全網體系」政見。

中正大學犯罪研究中心針對109年民眾對警察重點施政作為之滿意度進行「手機調查」研究， 調查於109年12月28日至12月31日，完成訪問全台3005位民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差最大為正負 1.79％。

中正大學犯罪研究中心今天發布警察維護治安的相關民調。（胡欣男攝）

中正大學治安民調曝光，警察滿意度再破8成。（校方提供）

研究指出，在「住家與社區治安狀況的觀感」上，90.0％的民眾感覺住家附近安全，多數民眾對於自家附近安全度表示具有相當的信心，與去年相較均維持9成以上。此外，民眾對 整體治安之觀感有 50.6％ 民眾認為當前治安良好，與108年全年度「民眾對警察維護治安滿意 度調查」結果（53.5％）相比，仍維持5成以上之滿意度。

該調查發現，民眾對「警察維護治安工作」的滿意度有高達 80.6％民眾持滿意及非常滿 意之態度，與108年全年度「民眾對警察維護治安滿意度調查」之結果相比，連2年滿意度均 維持8成以上。與此同時，民眾對於「警察機關處理民眾案件態度之滿意度」有 77.0％民眾對警察處理民眾或求助電話時之態度感到滿意及非常滿意，較去年調查提升2.4％。

在警察機關的各項施政上，民調顯示多持正面肯定的滿意度，且多項滿意度較去年提升。民眾對於警方在「防制詐騙犯罪」、「緝毒」、「取締酒駕」、「遏止幫派及組 織犯罪」、「掃蕩非法槍彈」及「推動無毒校園專案」的滿意程度，均持正面態度之滿意及非常滿意民眾各佔78.2％、72.6％、76.8％、61.4％、69.4％及 84.2％。

該研究指出，6項施政皆呈現6成至8成4的滿意 度。有4項滿意度與去年相較均有提升，包括緝毒、遏止幫派及組織犯罪、掃蕩非法槍彈及警察機關處理民眾案件，另警察機關派遣581名警員推動「無毒校園」專案最受民眾肯定，滿意度達8成4。

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(中時 )