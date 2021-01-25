高雄市議員黃捷2月6日的罷免投票在即，對於民進黨認定罷免是國民黨動員造成政治對立，獨派大老施正鋒今天痛批，民進黨針對罷免的說法昨是今非，是典型的雙重標準，為了勝選不擇手段，「雙標扮神，那是出賣靈魂，小心變鬼」。

日前桃園市議員王浩宇罷免成功，反對民進黨的勢力如火如荼展開罷免高雄市議員黃捷的工作。不過，所謂「罷韓三君子」出面力挺黃捷表示，「台灣社會就是每年選舉完，然後再開始推罷免，這樣會沒完沒了」，用意是想要終止冤冤相報的報復性行為。

不過施正鋒在臉書表示，早先民進黨針對王浩宇的罷免，認定是國民黨動員造成政治對立，這論調似曾相似。大家應該記憶猶新，「罷韓四君子」在前年底發動罷免高雄市長韓國瑜，理由是他市長上任半年就宣布參選總統，「落跑市長」十惡不赦。

韓國瑜去年初敗選，又在去年6月6日被市民罷免成功，黯然下台。施正鋒回顧當時蔡總統曾在民進黨中常會裁示通過「罷韓聲明」，呼籲高雄市民踴躍行使罷免公民權，譴責號召「不投票、只監票」的國民黨是打壓民主政治，「針對罷免，昨是今非，如何自圓其說？」

對於當時罷韓的主張，他說，事實上，法律上並未規定政治人物在任期內不能更上一層樓，除非為了破釜沈舟，毅然決然宣布辭職投入選戰；如果說立委可以參選縣市首長，直轄市長沒有道理不能參選總統。

根據綠營的說法，只要當過一任就可以轉跑道，施正鋒批評，那也是無稽之談；提前走人要是真的不對，不應該分究竟首任、還是第二任。

有人主張議員是複數選區、不像首長是單一選區，因此，討厭被罷免的人難免比原本投票支持者多，制度設計有瑕疵。

對此，施正鋒表示，不要忘了台灣環保聯盟在1994年發動罷免韓國瑜、洪秀柱、詹裕仁、及林志嘉等4位北縣擁核立委，功敗垂成，當時也是複數選區。果真制度有問題，應該是不分敵我黨派，而非對本身不利之際才來嚷嚷不公平，否則，那是典型的雙重標準，政治道德會被懷疑。

他呼籲不要老是拿「時空改變」當藉口。民進黨主事者多法律出身，嚴以待人、寬以律己，總能自圓其說，因人設事司空見慣。

施正鋒舉民進黨過往的作法為例，陳水扁當年台北長連任失利，更動4年條款讓他選總統；蔡英文黨內初選，邊比賽邊改遊戲規則；吳怡農選台北市黨部主委，可以刪掉「黨職人員選舉辦法」黨齡條款。「為了選勝不擇手段，雙標扮神，那是出賣靈魂，小心變鬼」。

(中時 )