日本已故女星坂口良子的女兒坂口杏里，在媽媽過世後，做出一連串脫序行為，不僅沉迷牛郎店敗光母親遺產，更一度下海拍AV、當酒店小姐還債，日前她自爆未婚懷孕，坦言遭到性侵，連孩子爸是誰都不知道，不過本來承諾會生下孩子的她，現驚傳已墮胎，引來網友砲轟，她也發文反擊了。

坂口杏里當時自爆懷孕後，仍持續到酒店上班，也讓外界對於她懷孕的消息半信半疑，24日她透過IG限時動態坦言已墮胎，讓網友都相當傻眼，她25日也沉痛發文，表示自己也很喜歡小孩，本來也真的想生下來，但考慮到現實生活和經濟壓力，才決定拿掉孩子。

坂口杏里自爆已墮胎。(圖／翻攝自IG)

而面對外界的批評聲浪，她也忍不住反問：「墮胎等於謀殺嗎？我想起去年10月的監禁事件（指被輪姦）。你們會把不知道是誰經手的小孩生出來嗎？」透露當時加害人甚至一邊訕笑，一邊把她的肋骨打到斷掉，想到這段痛苦回憶，讓她無法把孩子生下來。

外表清純的坂口杏里，頂著星二代光環出道，卻因為沉迷牛郎店，導致母親留下的遺產全被她敗光，為了還債只好下海拍AV或到風俗酒店當小姐，去年更和任職的酒店起衝突，她指控老闆詐騙、販毒，老闆反曝光她一段24秒吸毒的影片，影片中她眼神迷幻、尖叫又傻笑承認吸毒，現又因未婚懷孕、墮胎，再次引來爭議。

(中時新聞網)