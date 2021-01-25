台南市安南區一名50歲男子本月15日自澳門返台後，隨即前往台南市某防疫旅館居家檢疫，但飯店人員卻於24日下午與該男失聯，衛生局、警政單位、安南區長昨晚趕赴現場後，發現該男子已死亡，相關單位隨即啟動調查，同時進行環境消毒。

南市府衛生局表示，該名男性有糖尿病相關病史，1月15日自澳門返台時，持有新冠肺炎檢測陰性報告入境，入境時也並無身體不適症狀。24日下午1時半許，該男曾向聯繫人員反映下肢腫脹情事，而飯店下午再聯繫個案時，房間內也無回應，當衛生局、警政單位及安南區長晚間10時趕赴現場時，發現個案已明顯死亡。

據調查，現場初步排除他殺嫌疑，並進入相驗流程及採檢送驗，同時處理遺體，採檢檢體報告目前待驗中，同時衛生局也隨即消毒該案入住的飯店房間與公共設施。

衛生局呼籲，居家檢疫為新冠肺炎社區防疫最重要的一道防線，居家檢疫者務必落實14天檢疫，嚴禁外出和與他人接觸、交談，每日自主詳實記錄體溫與健康狀況，並配合手機號碼、回覆雙向簡訊健康情形之關懷追蹤，檢疫期間如發燒、咳嗽、腹瀉等疑似症狀或有醫療需求，都可透過里幹事或撥打本市06-2880180防疫專線，由專人安排前往就醫，不得擅自外出就醫就診。

(中時 )