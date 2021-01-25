捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)2020年營運表現疲弱，但受惠電視及手機需求復甦，帶動薄膜覆晶（COF）載板需求回升，上半年訂單能見度佳，可望帶動今年成長動能恢復，營運表現有望逐季復甦。

在營運轉佳題材帶動下，易華電股價自去年11月起轉強，近日上攻力道增溫，今（25）日持平開出後震盪走揚，上漲3.34％至68元，創去年3月中以來10個半月高點，早盤維持約1％漲幅，表現強於大盤。三大法人上周小幅買超74張。

易華電去年12月自結合併營收2.03億元，月增1.08％、年增6.31％，改寫同期次高。但去年第四季合併營收6.08億元，季減達14.45％、年減9.39％，為全年次低。不過，累計去年全年合併營收26.46億元、年減12.27％，仍創歷史次高。

易華電去年營運轉弱，除了新冠肺炎疫情干擾，亦受手機及電視面板需求疲弱影響。不過，隨著電視需求回溫，大尺寸面板COF產品需求復甦，塑膠基板覆晶（COP）封裝因良率提升出現瓶頸，亦使業者回頭改採COF封裝，使手機等小尺寸面板COF產品需求同步回升。

據了解，易華電目前大尺寸面板COF產品稼動率已滿載、小尺寸面板COF稼動率亦達近9成，上半年訂單能見度佳。由於近期OLED面板產能大舉開出，帶動COF載板需求急升，業界傳出韓系供應商已漲價15～20％，預期易華電亦有望跟進受惠。

此外，易華電2013年因市況不佳而封存40KK減成法產能，2015年重啟20KK、去年底再重啟20KK，封存產能已全部恢復，主要用於生產大尺寸面板COF產品，產能增加配合市場需求復甦，預期亦可望為營運增添成長動能。

(時報資訊)