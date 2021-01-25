新北市民政局今（25日）於板橋區公所舉辦里幹事行動服務專題講座，面對近期部桃疫情延燒，昨更加強擴大回溯相關接觸者，新北市長侯友宜致詞時強調，「新北桃園是共同生活圈，一定共同面對，我們只有一個目標，團結一心，全力抗疫」，大家必須持續提高警覺性，也彼此加油打氣。

講座由副局長楊志宏及東南科大副教授陳莉榛分享實務專業，除教導里幹事透過同理心的建立及「心澄擇聆」4大溝通技巧，也系統化里幹事6大行動服務面向，提升里幹事服務品質與執行業務能力。

新北市民政局今（25日）於板橋區公所舉辦里幹事行動服務專題講座。（葉書宏攝）

新北市民政局今（25日）於板橋區公所舉辦里幹事行動服務專題講座。（葉書宏攝）

侯友宜首先向里幹事表達感謝，在過去一年面對疫情侵擾，將新北高達8萬人的居家檢疫工作一肩扛起，隨時待命照顧檢疫者的日常起居，守護新北市民。

侯友宜說，里幹事做為新北團隊最前線，就像市府前哨兵，肩負市政推動的執行及輿情的反應，是連結市政與市民重要的溝通橋梁，感謝里幹事秉持服務熱忱為市民付出，才能實現民眾有感生活。

侯也指示各里幹事向里長、里民宣導，除加強環境清消、避免前往人潮擁擠場所，更須強化個人健康管理觀念，落實勤洗手、戴口罩、注意手部清潔、保持社交安全距離。

民政局長柯慶忠表示，此次研習分4梯次，分別於三重區、汐止區、新店區及板橋區辦理，調訓人數約400人，透過「里幹事行動服務執行計畫」整合里幹事職掌並落實深化，加強里幹事與里長、鄰長、警政、宗教團體、社政及役政災防的橫向溝通，建構網絡關係進行工作協調，以資源共享及整合方式提升行政效率，協助解決里政問題，實現「跑在第一線，做在你之前」的民政精神。

此外，民政局今年啟動行動督導及關懷，每年至少2次至各區公所督導及關懷里幹事行動服務情形，必要時會隨同里幹事一同至里辦及里內實地查訪，給予實際協助。

(中時 )