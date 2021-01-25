基隆市政府為打通新北與基隆的環台自行車道，在中正區望海巷打造長約170公尺「跨海景觀橋」，目前整體工程已完成96％，市長林右昌表示，景觀橋預計3月初完工，橋上能360度觀看無敵海景，未來定能成為基隆另一處觀光亮點。

林右昌說，基隆及新北自行車道改善完成後，與跨海景觀橋銜接，能將潮境公園、海科館等景點，以及新北市的水金九、東北角觀光區連結在一起，一定會成為北台灣最具魅力的觀光廊帶，也是兩市間觀光合作的最佳案例，另外，未來將進行長潭里道路拓寬、潮境公園及潮間帶潛水設施改善、長潭漁港設置服務中心等，帶動更多觀光人潮。

跨海景觀橋上能360度觀看無敵海景。（陳彩玲攝）

基隆市政府為打通新北與基隆的環台自行車道，在中正區望海巷打造長約170公尺「跨海景觀橋」。（陳彩玲攝）

基隆市政府為打通新北與基隆的環台自行車道，在中正區望海巷打造長約170公尺「跨海景觀橋」。（陳彩玲攝）

市長林右昌表示，景觀橋預計3月初完工。（陳彩玲攝）

產業發展處長黃駿逸指出，跨橋工程是「望海巷海灣串聯計畫」的一部分，也是串接「望海藍帶鐵馬道」的最後一哩路，原本預計1月底完工，因連續一個月降雨影響，延期工程，目前只剩部分景觀鋪面及欄杆與景觀燈組裝作業，預計3月初完工。

產發處進一步說明，望海巷漁港1962年動工興建，歷經三次改建工程，是利用海邊岩礁隙縫與陸地間空地闢建而成，現有泊地0.74公頃、碼頭380公尺，鄰近望海巷潮境保育區、海科館及八斗子車站，並與新北市瑞芳區比鄰，周邊更富有七斗山自然環境、長潭里望海巷漁村人文及產業資源，未來經由跨港大橋，有望將傳統漁港轉型為觀光遊憩型漁港。

(中時 )