潭子區潭興路湳底巷年久失修，致路面龜裂嚴重受損，立委楊瓊瓔等人前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市潭子區潭興路是連接北屯及新社重要幹道，由於湳底巷年久失修致路面嚴重受損，10多年未進行全段刨鋪，威脅用路人行車安全。立委楊瓊瓔25日會勘時表示，該路段全長3.4公里，總經費1660萬元，已成功爭取納入前瞻基礎建設，完成改善後將可提升道路服務品質。

潭興路是連接北屯及新社的重要幹道，車流量大且常有重車通行，湳底巷長期輾壓致路面凹陷、老化龜裂以及破損，道路品質低落，10多年未進行全段刨鋪，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國常接獲民眾對該段道路不同地點陳情。

楊瓊瓔指出，歷經多方爭取，日前已獲中央核准審查通過，成功納入前瞻基礎建設，施工道路全長3.4公里，總經費1660萬元，中央負擔1361萬元，地方配合款299萬元，中央負擔比例高達82％，大大減輕中市府財務壓力。楊瓊瓔指出，未來全面進行路基改善及瀝青混凝石刨鋪作業，完工後將可提升道路服務品質，確保用路人的通行安全。

賴朝國表示，提升道路服務品質，就是要讓民眾「有感」，潭興路是聚興里居民上下班生活的重要道路，確實有改善必要，要求建設局盡快完工，給居民一條安穩回家路。潭子區長林國聲也提醒建設局，未來施工期間，務必顧慮用路人安全，便道動線須讓用路人能直覺，交通標示務必要清楚醒目，使道安風險降至最低。

養工處彭岑凱處長表示，潭興路附近中小型工廠林立，大車進出造成道路損壞嚴重，2年前曾施工進行部分路面改善，全線大部分確實路面狀況不佳，甚至多處路基下陷，他則承諾盡力協助地方建設，經費一定到位，力求盡速完工。

楊瓊瓔對於市府重視道路維護工作表肯定，她也呼籲市府及其他路權管理單位，未來除了編列年度路平專案預算，也將兼顧品質，改善道路鋪面施工缺失，重質亦重量，才能維護用路人的安全。

(中時 )