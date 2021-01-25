台師大「高行健資料中心」今天正式啟用，典藏諾貝爾文學獎得主高行健捐贈之手稿文獻與相關資料共計593件，藉此推展高行健研究，期許未來發展成為華語地區的高行健研究重地。

高行健是台師大講座教授，被曾任駐中國和德國大使的克羅德‧馬騰稱之為「世界公民，普世藝術家」。今天「高行健資料中心」啟用，並舉行《靈山行》特展開展暨新書發表，除了展出《靈山行》畫冊中的照片和畫作意象外，也首次展出高行健致贈本校的畫作《沉思者》及11幅限量版畫。

法籍華裔作家高行健教授於2000年以《靈山》榮獲諾貝爾文學獎，自2011年起應聘為台師大講座教授，且獲頒台師大名譽文學博士，多年來合作密切，由台師大策畫了一系列的藝術節、研討會和戲劇、音樂劇與舞劇的製作。

今年適逢高行健應聘台師大講座教授10年，台師大於圖書館設立「高行健資料中心」，他捐贈台師大的首批593件珍貴資料，去年11月底由巴黎快遞抵達，涵蓋了他早期的筆記手稿，以及歷年來各種作品演出文獻等，另有中文書58件、外文書122件、錄影帶53捲、DVD光碟15件、海報64件、樂譜3件、版畫12件、雜誌小冊49件，其中16個面具是拍攝電影詩《美的葬禮》時使用的道具，十分珍貴。

高行健這些珍貴資料將存放在台師大圖書館六樓「高行健資料中心」，日後經整理及數位化，提供學術研究之用。「高行健資料中心」也將繼續收集高行健研究相關資料，並與艾克斯-馬賽大學高行健資料研究中心合作，共同發展高行健研究，成為華文世界高行健典藏及研究重鎮。

台師大「高行健資料中心」今天啟用，但由於疫情之故，高行健無法自巴黎來台親臨現場，但仍錄製致詞於記者會上播放，希望傳達如何「超越人生存的種種困境，達到清明的意識，希冀透過《靈山行》與特展，給觀眾帶來一些愉悅和？發」之深刻意涵。

(中時 )