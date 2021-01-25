昨天（1月24日）0至24時，河北省新增11例本地新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中石家莊市報告7例（2例為無症狀感染者轉為確診病例），邢台市報告4例。無新增死亡病例，無新增疑似病例，新增治癒出院42例。大陸醫學專家預估，今冬疫情有望在三月初結束。

截至1月24日24時，河北省現有本地確診病例805例（危重型12例、重型31例、普通型615例、輕型147例）、境外輸入確診病例1例（普通型）。累計治癒出院病例481例（含境外輸入35例），累計死亡病例7例，累計報告本地確診病例1258例、境外輸入病例36例。尚在醫學觀察本地無症狀感染者93例。

河北省石家莊原為這波新冠疫情重災區，一度每天確診超過百例。中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮認為，隨著確診案例愈來愈少，「河北省疫情的轉折點估計在一月底。」

這個拐點怎麼理解？張伯禮解釋，「確診患者跟疑似患者是0才叫拐點」，但是現在說石家莊是不是清零了就成拐點了？「以後一個不再有了我不敢說，可能散發的個案還會有，如果以個案為拐點，就快到了。」

張伯禮觀察，從現在來看，疫情也是往好處發展，局面可控，拐點快要到了。河北省的人民再堅持一下，度過這個冬天，陰霾就會散去，春暖花開時就可以解放了。

今冬疫情什麼時候結束？張伯禮表示，「我老提一月、二月這2個月最關鍵，你看現在北京、河北、黑龍江、吉林，這些地方也都有散發的。所以這2個月確實關鍵，後邊還有1個月，二月份又是關鍵的1個月。」真正到了二月底，特別是到了三月初，就可以開始說春暖花開，「疫霾」盡。

面臨即將來臨的農曆春節，張伯禮提醒，家家戶戶總是要買點海鮮的，冰凍的海鮮最好別直接拿手去摸，戴手套、戴口罩，回去處理的時候，不要用水沖，搞得水花四濺，而是要用水泡，泡了以後輕輕地處理，手套和口罩也要處理了。

張伯禮表示，再來就是，希望「就地過年」的人，在單位組織一些活動的時候，要注意保持距離，注意戴口罩，不能說不流動了，但是聚集倒多了，這也不對。今年這就是「特殊年」，希望大家都堅持一下。

(中時 )