高雄市政府為了落實我國能源轉型政策，年前成立「高雄市綠電推動專案小組」，訂定2年內新設太陽光電容量27萬瓩等目標，主管經濟發展事務的高雄經發局，今年也將菜市場納入綠電範圍，將推動7處公有市場屋頂設置太陽能設施，預估新設置的年發電量將達117萬度。

高雄市綠電小組擬定「漁電共生專區優先示範推動」、「公私有房舍推展光電屋頂」、「以節能服務模式加速節電低碳行動」、「學校建築物綠能規劃及智慧用電發展」、以及「高雄市轄區內電廠友善降轉」等五大任務。其中，針對太陽光電設置訂定2021年起，2年內新設太陽光電容量達27萬瓩為目標，全力推動高雄再生能源發展。

高雄經發局長廖泰翔25日表示，配合綠電小組目標，經發局盤點轄內市場屋頂，透過公開標租，作為建置太陽能光電場域，目前已進行鼓山第一、前鎮第二、旗山第一、岡山文賢、龍華、中興、大樹及武廟等部分公有市場的設置，將陸續開始運作。

高雄經發局表示，今年規劃在果貿、六龜、彌陀、興達港特定區、梓官第二、路竹等公有市場以、以及杉林區大愛商業中心等7處場域屋頂，建置太陽光電，預計以上7處場域的年發電量約可達117萬度，將全力打造「綠能菜市場」，提供市民、攤商更好的市場環境。

經發局指出，太陽光電設置，不僅可以發出綠電，同時還能使室內溫度降低3至5度，兼具節能減碳效果，承攬廠商還提供屋頂防漏水保固20年。此外，售電回饋率7％用於挹注市府財政，同時也將提撥回饋市場作為環境清潔維護所需費用。

經發局表示，「中興公有市場」更獲高雄市建築師公會頒發太陽光電類「2020年城市工程品質金質獎」，肯定高市府及市場對綠能推廣的努力與施工品質。

龍華公有市場自治會長李國祥對高雄經發局推動的回饋機制，表示讚揚，他說，讓市場可運用於環境清潔，節能減碳之餘，還幫助市場營造更乾淨、清爽的購物環境，並呼籲各市集「趕快一起加入綠能菜市場的行列」。

(工商 )