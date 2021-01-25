衛福部長陳時中宣布桃園醫院擴大隔離，前民進黨立委沈富雄今天批評，5000人的居家隔離是一場非同小可的勞民傷財白做工。陳時中對全面快篩十分排斥，先前以「偽陰、偽陽」搪塞，最近也不說了，「可見邏輯不通」，他說，陳時中終於承認篩得不夠廣，而「夠廣」不就是局部性的普篩嗎？

昨天中央疫情中心在四小時內開了兩次記者會，在第二次會中宣佈部桃全院為紅區，居家隔離的人數由967人暴增為約5000人。

沈富雄在臉書表示，將5000人居家隔離是一件非同小可、令人震驚的大事，多少家庭的日常生活將失序或斷鍊，如果嚴格執行「一人一戶」，則全家14天的旅館費用起碼三萬元起跳，這是一場天外飛來的無妄之災。更重要的是，這個擴大後的防火牆內，恐怕可能逮到的現行犯寥寥可數，難怪有人直呼：「都這麼多天了，如果染疫都傳給家人了！」，常民的智慧不能小看。

「精準隔離檢疫」VS「全面普篩快篩」一直爭論不休，他說，陳時中對全面快篩十分排斥，先前以「偽陰、偽陽」搪塞，最近也不說了，可見邏輯不通，昨天則說對全篩已經來不及了，「我也搞不懂為何費時不到1-2天的快篩會比落實居家隔離沒有效率」。

他也反對盲目的全國性或全市性的全面性快篩，因為它的效果無異海底撈針，而且現行犯的身分每日更替，捉龜走鱉，徒勞無功。但也認為，全國性的血液抗體檢測遲早要做，一年後全國隨機取樣1萬人做一次，可做此波疫情的學術研究，不過，為了對應部桃的疫情，全面血液普篩抗體是派不上用場的。

沈富雄也酸陳時中終於承認篩得不夠「廣」，「夠廣」不就是局部性的普篩嗎？他認為，於今之計，是對這多出來的約4000人普篩（快篩），無症狀呈陽性者居家隔離，無需編號住院，無症狀呈陰性者，自主管理即可。

對這波部桃疫情，沈富雄表示，他相對不驚慌、不悲觀，它潛伏期短，傳播速度快，確診數少，而且沒有重症患者，迄今已傳播四代，人數分別為1、4、4、6，確診人數15人中9人為院內感染，其餘6人嚴格來說實為家庭群聚感染，名符其實的社區感染尚無一人。「一週前我曾預測此波確診總人數不會超過25人，今天，我仍做如是觀」。

(中時 )